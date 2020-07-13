13 липня на Донбасі загинули двоє військових Збройних сил України.

Бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Славного зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Під час обстрілу один військовий загинув.

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Другий трагічний випадок стався поблизу Зайцевого. Під час виконання бойового завдання військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав несумісне з життям поранення.

Доба на Донбасі 12 липня

За минулу добу бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів п’ять військовослужбовців ООС отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

Збройні формування РФ обстріляли житлові будинки в Авдіївці з артилерійських систем і мінометів. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

За даними розвідки, 12 липня військові знищили трьох бойовиків і мінімум вісім поранили.