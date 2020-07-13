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Факти / Україна

На Донбасі загинули двоє військових

13 липня на Донбасі загинули двоє військових Збройних сил України.

Бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Славного зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Під час обстрілу один військовий загинув.

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Другий трагічний випадок стався поблизу Зайцевого. Під час виконання бойового завдання військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав несумісне з життям поранення.

Доба на Донбасі 12 липня

За минулу добу бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів п’ять військовослужбовців ООС отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

Збройні формування РФ обстріляли житлові будинки в Авдіївці з артилерійських систем і мінометів. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

За даними розвідки, 12 липня військові знищили трьох бойовиків і мінімум вісім поранили.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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