Постановление о назначении Уруского отозвали из Рады

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщается в карточке документа проект постанови№3827 на сайте парламента.

В Раду предложение о назначении Олега Уруского 10 июля внёс премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Уруский за карьеру чиновника успел поруководить подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Кабинета министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

Внеочередное заседание Верховной Рады

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по просьбе 158 депутатов.

13 июля нардепы также собрались на заседание, где рассматривали бюджетные инициативы и проведения местных выборов.