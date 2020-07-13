Постанову про призначення Уруського відкликали з Ради

Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради призначення Олега Уруського на посаду віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомляється в картці документа проект постанови№3827 на сайті парламенту.

У Раду пропозицію про призначення Олега Уруського 10 липня вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Уруський за кар’єру чиновника встиг покерувати підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України, до того був першим заступником міністра промислової політики.

Позачергове засідання Верховної Ради

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 14 липня.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков на прохання 158 депутатів.

13 липня нардепи також зібрались на засідання, де розглядали бюджетні ініціативи та проведення місцевих виборів.