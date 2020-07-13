Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що наразі Україна не відповідає критеріям ЄС щодо захворюваності на коронавірус.

14 липня ЄС переглядатиме зелений список країн, громадянам яких буде дозволено вільно в’їжджати до країн Європейського Союзу. Проте на сьогодні Україна не потрапить до цього списку найближчим часом.

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– У найближчий перегляд в України шансів немає. Тому що наші цифри щодо кількості хворих на коронавірус набагато гірше, ніж це потрібно, – зазначив Кулеба.

За його словами, наразі МЗС робить усе можливе, щоб допомогти Міністерству охорони здоров’я налагодити діалог з ЄС, аби Україна мала можливість надати повну інформацію щодо кількості пацієнтів з Covid-19 та тих заходів, які застосовує країна для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Для того, щоб Україна увійшла до зеленого списку країн кількість нових випадків повинен становити менше 16 хворих на 100 тис. населення.

У Європейському Союзі наразі середній показник – 16,3, а в Україні – 62,4.

Правила в’їзду для українців

Міністерство закордонних справ визначило список країн, куди українці можуть потрапити. До нього увійшли 23 країни Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Проте у МЗС попереджають, що перед поїздкою потрібно перевіряти, які саме діють карантинні обмеження у країні. Адже наразі не усі вільно приймають закордонних туристів. Певні країни можуть вимагати 14-денний карантин чи проходження тесту на коронавірус.