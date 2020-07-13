Зеленский попросил Раду не рассматривать закон об ограничении зарплат госслужащим

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду снять с повестки дня три законопроекта — №3809, 3708 и 3708-1.

В письме, который получил парламент, глава государства просит не рассматривать 13 июля проект постановления о назначении очередных местных выборов и две версии законопроекта о зарплате госслужащих в период карантина.

— Прошу учесть это при рассмотрении вопросов повестки дня, — сказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на внеочередном заседании в понедельник.

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Постановление о назначении Уруского отозвали из Рады

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады постановление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

10 июля это предложение внес премьер-министр Денис Шмыгаль.