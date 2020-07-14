Когда Рада проголосует за главу АМКУ и вице-премьера по ОПК

Верховная Рада может рассмотреть ключевые кадровые вопросы на заседании в пятницу, 17 июля.

Речь идет о назначении главы Антимонопольного комитета Украины и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время эфира Свободы слова на телеканале ICTV.

— В пятницу все будут с головами (назначат главу АМКУ и вице-премьера по ОПК. – Ред.), — отметил Арахамия.

Также он рассказал, что должность главы Нацбанка пока нет кандидатов, но они появятся в ближайшие дни.

На должности главы АМКУ претендует Ольга Песчанская, а на пост вице-премьера по вопросам ОПК — Олег Уруский.

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Кроме того, Арахамия рассказал, что на этой неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках №2398-д.

— На этой неделе мы будем проводить внеочередное заседание по новому законопроекту об оборонных закупках. Индустрия очень ждет избавления от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок, — отметил глава фракции Слуга народа.

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