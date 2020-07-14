Коли Рада проголосує за голову АМКУ і віце-прем’єра з ОПК

Верховна Рада може розглянути ключові кадрові питання на засіданні в п’ятницю, 17 липня.
Йдеться про призначення голови Антимонопольного комітету України та віце-прем’єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу
Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.
– У п’ятницю всі будуть з головами (призначать главу АМКУ і віце-прем’єра з ОПК. – Ред.), – зазначив Арахамія.
Також він розповів, що на посаду голови Нацбанку поки немає кандидата, але вони з’являться в найближчі дні.
На посаду глави АМКУ претендує Ольга Піщанська, а на посаду віце-прем’єра з питань ОПК – Олег Уруський.
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Крім того, Арахамія розповів, що цього тижня Рада проведе позачергове засідання щодо законопроекту про оборонні закупівлі №2398-д.
– Цього тижня ми проведемо позачергове засідання з нового законопроекту про оборонні закупівлі. Індустрія чекає позбавлення від радянських рудиментів, які є в системі закупівель, – зазначив глава фракції Слуга народу.
Рада звільнила голову АМКУ Терентьєва
3 липня Верховна Рада України звільнила голову АМКУ Юрія Терентьєва. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.
Юрій Терентьєв написав заяву про відставку 1 липня. Однак наступного дня він відкликав заяву.