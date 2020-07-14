Військовий медик, якого вбили бойовики під час евакуації тіла загиблого бійця 13 липня, та поранений під час цієї операції сержант, досі перебувають на полі бою.

Командир 35-ї бригади, полковник Микола Палас на брифінгу на КПВВ Майорськ розповів, що ведуться переговори щодо їх пошуку.

Водночас, за його словами, нині відомо, що загиблого на мінному полі командира взводу забрали бойовики.

Саме його намагалися евакуювати 13 липня. Україна отримала від окупантів гарантії тиші з 14.00 до 18.00. Група, яка вирушила за ним, була маркована білими пов’язками на жилетах та білими касками, проте, коли вона була за 15 м від загиблого, ворог влаштував засідку.

– Першим йшов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар. Його поранили, група відійшла, перегрупувалась, і на чолі з офіцером розвідки і бойовим медиком намагалась надати допомогу сержанту, який відповзав убік, – розповів комбриг.

Палас сказав, що у цей час медик потрапив вогонь ворожих гранатометів і загинув на місці, а офіцер розвідки отримав контузію.

Вбивство медика на Донбасі

13 липня окупанти обстріляли військових медиків під час евакуації тіла загиблого військового, один із них загинув, ще двох поранено.

Загалом 13 липня на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ – під Славним та в районі Зайцевого.

Останній підірвався на міні під час виконання бойового завдання.