Відпустка за кордоном 2020: які країни чекають українців і правила в'їзду

З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Факти ICTV, для зручності, зібрали усю інформацію про правила перебування у цих країнах.

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Як правильно підготуватись до поїздки

Перед поїздкою рекомендується перевірити чи відкритий кордон з країною та які діють карантинні обмеження.

У деякі країни в’їзд можливий тільки після проходження тесту на коронавірус.

Важливо перевірити страховий поліс та уточнити обмеження, які діють у авіаперевізника.

Також потрібно мати з собою запас засобів захисту та антисептиків. Розраховуйте додатковий запас грошей на випадок непередбачуваних ситуацій.

Як діяти, коли прибув у країну

Потрібно зв’язатись з консульством чи посольством України та надати інформацію про своє місце перебування та контактні дані. Придбати місцеву sim-карту для кращого зв’язку.

Зареєструйтесь на ресурсі Друг. Туди потрібно внести дані про себе та контакти. Звідти розсилатимуть усі важливі повідомлення.

Поради від МЗС для подорожуючих постійно публікують на сайті Поради подорожуючим від Консульської служби України.

При виникненні проблем:

невідкладно звертайтесь до посольства України у країні перебування. Список посольств можна знайти тут;

телефонуйте на гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-16-57, або пишіть на електронну пошту [email protected]

У МЗС попереджають, що квиток не є гарантією, що вдасться пройти державний кордон іншої країни.

Щоб не повторилась ситуація з українцями у Греції, коли їх не впустили у країну, потрібно уважно планувати свій маршрут та вивчити ситуацію у країні, куди зібрались летіти.

-У деяких країнах введені особливі карантинні обмеження. Наприклад, можуть попросити ПЛР-тест. Якщо це пакетна поїздка через туроператора, варто уточнити алгоритм дій агенства у разі проблем при перетині кордону. Оператор повинен одразу попереджати про правила, які діють у країні, – пояснив Фактам ICTV юрист Вадим Коробчук.

Якщо прикордонна служба відмовить у перетині кордону, потрібно звертатись до турагенції та місцевої дипломатичної установи України.

Фахівець радить зберігати усі документи у паперовому форматі та перекласти їх на англійську мову. Це спростить спілкування з прикордонниками.

Туреччина

Громадяни України у Туреччині можуть перебувати до 90 днів за внутрішнім ID-паспортом.

При в’їзді у країну потрібно пройти медичний огляд на предмет наявності симптомів Covid-19. У разі виявлення – здати безкоштовний ПЛР-тест.

З 1 липня діє спеціальне страхування від коронавірусу за €15, €19 і €23. За ним лікування від Covid-19 покриватиметься повністю.

Після повернення обсервація не потрібна.

Контакти посольства: Анкара, вул Санчак Махалесі 512, 17, тел +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58.

Білорусь

Українці, які прибули у Білорусь, протягом 14 календарних днів повинні перебувати на самоізоляції.

Після повернення потрібно пройти обсервацію.

Контакти посольства: Мінськ, вул. Старовіленська, 51, тел +375-17-283-19-58, 375-17-283-19-91.

Сербія

В’їзд на територію країни можливий без обов’язкового тестування на коронавірус та без отримання дозволу урядової комісії.

Після повернення потрібно пройти обсервацію.

Контакти посольства: Белград, вул. Пає Адамова, 4, тел: +381-11-367-24-11, +381-11-367-24-12, +381-63-111-31-85.

Албанія

В’їзд дозволений, карантинні заходи при в’їзді не передбачені. У країні діє масковий режим.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: дипмісія розташована у грецьких Афінах, тел: (+3069) 3276 5606.

Чорногорія

Дозволений без обмежень громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні. За три дні до в’їзду потрібно здати ПЛР-тест.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Подгориця, вул. Сердара Йола Пілетіча, 15, тел: +382-20-320-400.

Північна Македонія

В’їзд громадян України дозволено з 26 червня 2020 року. Карантинних обмежень немає.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Скоп’є, вул. Альберта Швейцера, 7-9, тел: +389-23-17-81-20, +389-23-17-92-59.

Туніс

Громадяни України можуть в’їхати на територію Туніської Республіки за умови надання довідки про здійснення ПЛР-тесту.

Після прибуття до Тунісу потрібно пройти обов’язковий 14-денний карантин.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Туніс, Нотр Дам, вулиця Сент Фюльжанс, 7, тел: +216-71-84-98-61.

Єгипет

В’їзд громадянам України дозволено.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Каїр, вул. Мааді 83, буд. № 50, тел: +20-223-78-68-70, +20-223-78-68-71.

Ірландія

Після приїзду потрібно проходити 14-денну самоізоляцію. Режим в’їзду – тільки з ірландською візою.

Громадяни України, які подорожують до Ірландії з метою туризму, мають право на в’їзд з багаторазовою британською візою. В такому разі першою країною в’їзду має бути Велика Британія.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Дублін, Елгін роуд, 16, Болсбрідж, тел: +353 1 668 5189.

Велика Британія

Відсутня заборона щодо в’їзду та виїзду для громадян України. Режим в’їзду для громадян України є візовим.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Лондон, 60 Холланд Парк, Даблю11 3 СДжей, тел: (020) 7727 6312.

США

Запроваджено обмеження на поїздки до США громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китаю, Бразилії та Ірану.

Обмеження діють також для транзитних пасажирів, які перебували на територіях названих країн.

Дія цих правил не поширюється на власників зеленої картки.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Вашингтон, Північний Захід, вул.М, буд.3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.

Мексика

Режим тимчасового в’їзду для громадян України – за наявності візи. Карантинних обмежень немає

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Мехіко, Ломас де Чапультепек, Мігель Ідальго, 11000, проспект Пасео де ля Реформа 730, тел: 5282-4744, 5282-4789.

Ірак

Режим тимчасового в’їзду для громадян України – за наявності візи. Карантинних обмежень немає

Після повернення з країни не потрібна обсервація.

Контакти посольства: Багдад, округ Аль-Мансур 609, вул. 1, буд. 50, тел: +964-79-05-57-77-91, +964-78-01-36-91-31.

Іран

В’їзд громадянам України дозволено. Карантинних обмежень немає.

Можливість оформлення візи в міжнародних аеропортах Ірану.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Тегеран, вул. Шахід Бахонар, пров. Гадері, буд. 10, тел: +98-21-22-39-71-95.

Афганістан

В’їзд громадянам України дозволено. Карантинних обмежень немає.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: дипмісія розташована у таджитському Душанбе, вул. Навобод, 216/1, тел: +992-372-35-84-12.

Південна Корея

В’їзд громадянам України дозволено за візою.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Сеул, Йонгсан-гу, Ітевон-ро 45-гіл, 21, тел: +82-27-90-56-96.

Південний Судан

Дозволено за наявності серифікату про ПЛР-тест на коронавірус. Також важливе проходження 14-денної обсервації.

Після повернення з країни не потрібна обсервація.

Контакти посольства: дипмісія розташована у кенійській столиці Найробі. Адреса: Мутайга, Лімуру роуд 674, тел: +254205224545, +254202324997.

Сейшельські острови

Дозволено за умови наявності серифікату про тест на коронавірус.

Після повернення з країни не потрібна обсервація.

Контакти посольства: Почесний консул України Марина Морін-Аделін, адреса: Сейшели, Буа де Роуз, м. Махе, тел: +248 262 01 99.

Ефіопія

Дозволено за наявності візи та за умови проходження обсервації.

Після повернення з країни потрібна обсервація.

Контакти посольства: Аддис-Абеба, Кебеле 3, буд. 2116, р-н Боле, п/c 2358, тел: +251-11-66-11-698.

Кенія, Танзанія, Сомалі

Дозволено за наявності страхового полісу, який покриває лікування коронавірусу.

Після повернення з країн потрібна обсервація.

Контакти посольства: дипмісія розташована у кенійській столиці Найробі. Адрес: Мутайга, Лімуру роуд 674, тел: +254205224545, +254202324997.

Замбія

В’їзд дозволено за умови проходження обов’язкового карантину протягом 14 діб з моменту прибуття до країни.

Після повернення з країн потрібна обсервація.

Контакти посольства: дипустанова розташована у ПАР, адреса: Преторія, вул. Марей, буд. 398, Бруклін, 0181, тел: +27-124-60-19-43.

Багамські острови

У пункті пропуску на островах потрібно пред’явити негативного результату тесту на Covid-19. Його можна провести за 10 днів до прильоту.

Перед подорожжю потрібно потрібно отримати дозвіл у агентстві подорожей Багамських островів.

У країні діє масковий режим у місцях скупчення людей та обов’язкове дистанціювання.

Контакти посольства: дипустанова розташована у США, адреса: Вашингтон, Північний-Захід, вул. М, буд. 3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.

Ліван

В’їзд до Лівану дозволений тільки через міжнародний аеропорт Бейрута. На контролі потрібно пред’явити негативний тест на коронавірус, який зроблений не пізніше ніж за 96 годин до прильоту.

У аеропорту проведуть ще один тест, який уже включений у вартість квитка на літак. У країні діє масковий режим.

Контакти посольства: Бейрут, округ Баабда, вул. Антуана Ель Райєса, тел: +961-592-19-75.

8 категорій українців, яким дозволено в’їзд в ЄС

Українські громадяни, попри відсутність України у зеленому списку СЄ, мають право на перетин кордону з Європейським Союзом.

Категорії громадян, яким дозволено в’їзд до ЄС:

медпрацівники і науковці за запрошенням;

дипломати;

прикордонники;

перевізники, водії габаритних вантажівок;

люди, що прямують транзитом;

студенти навчальних закладів країн ЄС;

особи із невідкладними причинами поїздки.

Потрібно мати документи, що підтверджують статус однієї із дозволених категорій.