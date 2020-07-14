Сотрудники ФСБ Российской Федерации и других правоохранительных органов в аннексированном Крыму применяют пытки, чтобы заставлять людей давать показания.

В частности применяли избиение, удары электрическим током и удушения.

Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН по Крыму.

— Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму, — отмечает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Так, суды игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение или назначали расследования, которые лишь формально проводили.

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В докладе отмечается, что во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром, риск пыток и жестокого обращения особенно высок.

Колонна военной техники

11 июля в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники, которая направлялась в сторону Симферополя. В колонне ехали в основном военные грузовики с открытым кузовом.

На кабинах многих грузовиков была отметка о перевозке опасных грузов с надписью тосол яд.