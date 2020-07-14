Співробітники ФСБ Російської Федерації та інших правоохоронних органів в анексованому Криму застосовують тортури, щоб змушувати людей давати показання.

Зокрема застосовували побиття, удари електричним струмом та удушення.

Про це йдеться у доповіді Генерального секретаря ООН щодо Криму.

– Ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН у Криму, – наголошує Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Так, суди ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження або призначали розслідування, які лише формально проводили.

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У доповіді зазначається, що під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, ризик катувань та жорстокого поводження особливо високий.

Колона військової техніки

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка прямувала у бік Сімферополя. У колоні їхали здебільшого військові вантажівки з відкритим кузовом.

На кабінах багатьох вантажівок була позначка про перевезення небезпечних вантажів з написом тосол отрута.