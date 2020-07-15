15 липня у Києві провели забір органів у померлої людини. Операція з вилучення кількох органів пройшла вперше за 13 років у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Донором став 20-річний хлопець, який розбився на мотоциклі. На жаль, медикам не вдалося врятувати його життя.

Водночас батьки загиблого дали дозвіл на вилучення органів – серця, печінки та двох нирок.

Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.

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Серце хлопця уже пересаджують 62-річному киянину в Інституті серця.

Стрім з операційної Інститут серця МОЗ України

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Просто зараз у Києві відбувається трансплантація серця Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.

Нирки та печінку хлопця відправлять в Інститут Шалімова, де оберуть реципієнтів.

Просто зараз у Києві пересаджують серце, а за кілька годин будуть ще дві нирки і печінка.

Перший за останні 13 років!!!… Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.