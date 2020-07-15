15 липня у Києві провели забір органів у померлої людини. Операція з вилучення кількох органів пройшла вперше за 13 років у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
Донором став 20-річний хлопець, який розбився на мотоциклі. На жаль, медикам не вдалося врятувати його життя.
Водночас батьки загиблого дали дозвіл на вилучення органів – серця, печінки та двох нирок.
Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.
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Серце хлопця уже пересаджують 62-річному киянину в Інституті серця.
Стрім з операційної Інститут серця МОЗ України
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Просто зараз у Києві відбувається трансплантація серця
Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.
Нирки та печінку хлопця відправлять в Інститут Шалімова, де оберуть реципієнтів.
Просто зараз у Києві пересаджують серце, а за кілька годин будуть ще дві нирки і печінка.
Перший за останні 13 років!!!…
Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.
Трансплантація органів в Україні
Операції з пересадки органів раніше проводили за кордоном.
Але нині це стало можливо в Україні.
За словами представників МОЗ, у пілотному проекті задіяно 12 медзакладів.
Джерело: Ірина Заславець