Призыв откладывается до 1 октября 2020 для тех, кто получил высшее образование степени бакалавра, и желает обучаться по программе магистра.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, для того чтобы бакалавр продолжил обучение на магистратуре, ему необходимо предоставить соответствующий документ от учебного заведения. После этого у бакалавра будет возможность отсрочить призыв к осени 2020 года.

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Таран подчеркнул, что предоставить отсрочку необходимо до 1 октября 2020 года.

По всем вопросам, которые могут возникнуть по отсрочке, министр призвал обращаться на горячую линию Министерства обороны.

Решением правительства в 2020 году на военную службу могут быть призваны граждане по собственному желанию.

Это должно подтверждаться письменным заявлением.

Из-за коронавируса и карантина сместились сроки весеннего призыва и вступительной кампании 2020. 7 июля Министерство образования и науки написало письмо к Минобороны с просьбой предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва.