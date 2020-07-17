Призов відкладається до 1 жовтня 2020 для тих, хто здобув вищу освіту ступеня бакалавра, і бажає навчатися за програмою магістра.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, для того щоб бакалавр продовжив навчання на магістратурі, йому необхідно надати відповідний документ від навчального закладу. Після цього у бакалавра буде можливість відстрочити призов до осені 2020 року.

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Таран підкреслив, що надати відстрочку необхідно до 1 жовтня 2020 року.

З усіх питань, які можуть виникнути щодо відстрочення, міністр закликав звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони.

Рішенням уряду в 2020 році на військову службу можуть бути призвані громадяни за власним бажанням.

Це повинно підтверджуватися письмовою заявою.

Через коронавірус та карантин змістились строки весняного призову та вступної кампанії 2020. 7 липня Міністерство освіти і науки написало листа до Міноборони з проханням надати випускникам відстрочку від весняного призову.