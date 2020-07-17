В оккупированном Россией Крыму большое количество мертвых водорослей прибило к берегу, но их никто не убирает.

Болото с гнилостным запахом у моря в Стерегущем Раздольненского района образовалось из-за уничтожения уникального заповедника — Бакальской косы, которая исчезла из-за добычи песка. В результате течение начало заносить в Каркинитский залив мертвые водоросли.











Водоросли по пояс: в Крыму “гниют” песчаные пляжи / 3 фотографии

Оккупационные власти отказываются убирать водоросли из-за того, что они занесены в Красную книгу.

Похожую ситуацию наблюдают в Песчаном Бахчисарайского района.

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В Крыму рекордное количество выбросов дельфинов на берег

За пять месяцев 2020 года 416 дельфинов выбросились на побережье полуострова. Для сравнения, за весь прошлый год таких случаев было зафиксировано 468.

Также с 1 июня в Крыму официально запретили ловить мидии и креветки. Перед этим, 15 июля, был запрещен любительский лов раков.

Источник: Новости Крыма