В окупованому Росією Криму велику кількість мертвих водоростей прибило до берега, але їх ніхто не прибирає.

Болото з гнильним запахом біля моря в Стерегущому Роздольненського району утворилося через знищення унікального заповідника – Бакальської коси, яка зникла через видобуток піску.

Внаслідок цього течія почала заносити в Каркіницьку затоку мертві водорості.











Водорості до пояса: в Криму “гниють” піщані пляжі / 3 фотографии

Окупаційна влада відмовляється прибирати водорості через те, що їх занесено до Червоної книги.

Схожу ситуацію спостерігають у Піщаному Бахчисарайського району.

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У Криму рекордна кількість викидів дельфінів на берег

За п’ять місяців 2020 року 416 дельфінів викинулися на узбережжя півострова. Для порівняння, за увесь минулий рік таких випадків було зафіксовано 468.

Також з 1 червня у Криму офіційно заборонили ловити мідії та креветки. Перед цим, до 15 липня, було заборонено любительський вилов раків.

Джерело: Новости Крыма