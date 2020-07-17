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Факты / Украина / Політика

За полторы недели в Киеве составили 566 протоколов за нарушения карантина

За последние полторы недели Муниципальная охрана Киева проверила почти полторы тысячи столичных ресторанов и кафе, магазинов и рынков на предмет соблюдения стандартов работы в условиях карантина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— Отмечу, что в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы.

Правоохранители составили 566 протоколов о нарушениях и закрыли семь развлекательных заведений, — сказал Виталий Кличко.

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Карантин в Украине

Карантин в Украине действует до 31 июля. По прогнозу главы Минздрава Максима Степанова, ограничения продлят еще на месяц.

Кабмин рассмотрит на следующей неделе постановление об адаптивном карантине.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина и его не нужно продливать.

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