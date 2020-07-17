За последние полторы недели Муниципальная охрана Киева проверила почти полторы тысячи столичных ресторанов и кафе, магазинов и рынков на предмет соблюдения стандартов работы в условиях карантина.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.
— Отмечу, что в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы.
Правоохранители составили 566 протоколов о нарушениях и закрыли семь развлекательных заведений, — сказал Виталий Кличко.
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Карантин в Украине
Карантин в Украине действует до 31 июля. По прогнозу главы Минздрава Максима Степанова, ограничения продлят еще на месяц.
Кабмин рассмотрит на следующей неделе постановление об адаптивном карантине.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина и его не нужно продливать.