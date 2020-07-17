За останні півтора тижні Муніципальна охорона Києва перевірила майже півтори тисячі столичних ресторанів і кафе, магазинів та ринків на предмет дотримання стандартів роботи в умовах карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

– Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. Правоохоронці склали 566 протоколів про порушення та закрили сім розважальних закладів, – сказав Віталій Кличко.

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Карантин в Україні

Карантин в Україні діє до 31 липня. За прогнозом очільника МОЗ Максима Степанова, обмеження продовжать ще на місяць.

Кабмін розгляне на наступному тижні постанову про адаптивний карантин.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що українці втомились від карантину і його не потрібно продовжувати.