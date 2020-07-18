Міністерство закордонних справ України уточнило кількість громадян України, захоплених у полон піратами у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії 17 липня.
– Уточнена інформація: захоплено шість громадян України, – уточнили дані в прес-службі МЗС.
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Раніше МЗС повідомило, що пірати захопили у полон чотирьох українських моряків.
Захоплення судна Curacao Trader
17 липня 2020 року пірати напали на судно Curacao Trader у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на північний захід). В результаті нападу було викрадено 13 з 19 членів екіпажу.
За попередньою інформацією, взяті в полон моряки є громадянами України і Росії.
Зараз статус судна відображається, як те, що перебуває не під командуванням.
Фото: Dryad Global