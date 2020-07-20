Погода в Украине 20 июля (КАРТА)
Погода в Украине в понедельник, 20 июля, будет дождливой в западных и южных областях.
На этих территориях ожидают сильные дожди с грозами и шквалистым ветром.
В Одесской, Херсонской и Николаевской областях несмотря на осадки температура воздуха прогреется до +32°.
В то же время прохладнее всего будет на Закарпатье и Буковине, которые еще и будет заливать дождями.
Температура воздуха там будет колебаться от +23° до +26°.
В Киеве осадков не прогнозируют, температура днем +26°…+28°.
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Прогноз погоды на июль
Согласно прогнозу погоды на июль 2020, Украина прошла период многодневных дождей в начале месяца. Но сильные осадки должны вернутся еще в конце июля.
Средняя температура в Украине зафиксируется на уровне от +27° до +32°.