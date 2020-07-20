Погода в Україні на сьогодні - 20 липня 2020

Погода в Україні у понеділок, 20 липня, буде дощовою в західних та південних областях.
На цих територіях очікують сильні дощі з грозами та шквальним вітром.
На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині попри опади температура повітря прогріється до +32°.
Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Буковині, які ще й заливатиме дощами.
Температура повітря там коливатиметься від +23° до +26°.
У Києві опадів не прогнозують, температура вдень +26°…+28°.
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Прогноз погоди на липень
Згідно з прогнозом погоди на липень 2020 року, Україна пройшла період багатоденних дощів на початку місяця. Але сильні опади повинні повернуться ще наприкінці липня.
Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.