Погода в Україні на сьогодні - 20 липня 2020

Погода в Україні у понеділок, 20 липня, буде дощовою в західних та південних областях.

На цих територіях очікують сильні дощі з грозами та шквальним вітром.

На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині попри опади температура повітря прогріється до +32°.

Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Буковині, які ще й заливатиме дощами.

Температура повітря там коливатиметься від +23° до +26°.

У Києві опадів не прогнозують, температура вдень +26°…+28°.

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Прогноз погоди на липень

Згідно з прогнозом погоди на липень 2020 року, Україна пройшла період багатоденних дощів на початку місяця. Але сильні опади повинні повернуться ще наприкінці липня.

Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.