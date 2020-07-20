Дело Степана Черновецкого в Испании окончательно закрыто

1 июля 2020 года испанский апелляционный суд окончательно подтвердил прекращение предварительного расследования в отношении Степана Черновецкого, украинского бизнесмена и основателя Chernovetskyi Investment Group.

По данным УНИАН, такое решение принял Апелляционный суд Барселоны, отклонив апелляционное прошение местной прокуратуры.

— Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды во второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его бизнеса в стране, – заявили испанские адвокаты Степана Черновецкого из юридической фирмы Martell Abogados.

Ранее защита Степана Черновецкого акцентировала, что испанские суд и прокуратура длительное время сохраняли режим секретности в деле и не давали адвокатам возможности ознакомиться с материалами следствия. Тем не менее, юристы по собственной инициативе предоставили суду аудиторские и юридические отчеты о законности происхождения средств, инвестированных Степаном Черновецким в Испанию.

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— Мне было принципиально важно восстановить справедливость. Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от необоснованных обвинений, – прокомментировал Степан Черновецкий.

Напомним, дело против Черновецкого в Испании завели в 2014 году, а в 2016 местная полиция арестовала украинского бизнесмена. В октябре 2019 года дело против Черновецкого в Испании закрыли, а его инвестиции в страну признали законными.

Ранее мы писали, что фонд Степана Черновецкого выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом.