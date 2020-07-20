Справа Степана Черновецького в Іспанії остаточно закрита

1 липня 2020 року іспанський апеляційний суд остаточно підтвердив припинення попереднього розслідування стосовно Степана Черновецького, українського бізнесмена та засновника Chernovetskyi Investment Group.

За даними УНІАН, таке рішення ухвалив Апеляційний суд Барселони, відхиливши апеляційне прохання місцевої прокуратури.

– Апеляційний суд Барселони відхилив апеляцію прокуратури, залишивши в силі рішення суду першої інстанції, і остаточно припинив справу. Таким чином, суди вдруге підтвердили законність інвестицій Степана Черновецького в Іспанію та його бізнесу в країні, – заявили іспанські адвокати Степана Черновецького з юридичної фірми Martell Abogados.

Раніше захист Степана Черновецького акцентував, що іспанський суд та прокуратура тривалий час зберігали режим секретності в справі та не давали адвокатам можливості ознайомитися з матеріалами слідства. Проте, юристи з власної ініціативи надали суду аудиторські та юридичні звіти про законність походження коштів, інвестованих Степаном Черновецьким в Іспанію.

Читайте: Продовжую інвестувати в ІТ і розглядаю інфраструктурні проекти – Степан Черновецький

– Мені було принципово важливо відновити справедливість. Я витратив багато часу та зусиль для цього, і рішення апеляційного суду ставить крапку в цьому питанні. Я радий, що ми нарешті можемо зосередитися на бізнесі та розвитку, а не на захисті від необґрунтованих звинувачень, – прокоментував Степан Черновецький.

Нагадаємо, справу проти Черновецького в Іспанії завели в 2014 році, а в 2016 місцева поліція заарештувала українського бізнесмена. У жовтні 2019 року справу проти Черновецького в Іспанії закрили, а його інвестиції в країну визнали законними.

Раніше ми писали, що фонд Степана Черновецького виділив півмільйона доларів на боротьбу з коронавірусом.