Ситуація на валютному ринку України найближчим часом нормалізується. Різкого стрибка курсу долара і девальвації гривні не буде, тому не варто панікувати і скуповувати валюту.

Про це Фактам ICTV розповіли економічний експерт Олег Пендзин і політолог Володимир Фесенко.

20 липня в Україні виріс долар, у другій половині дня в деяких обмінниках валюту продавали за курсом 27,8 грн/$.

Причини зростання долара в Україні

Нинішня нестабільна ситуація, підвищення вартості долара і девальвація гривні, пов’язана з тим, що у п’ятницю, 17 липня, НБУ не вийшов на ринок з продажем валюти, інтервенцією. Це викликало напругу.

– Те, що в п’ятницю НБУ не вийшов з інтервенціями, щоб остудити ажіотаж на валютному ринку, було останнім пробач старої команди Якова Смолія, зокрема Катерини Рожкової, – говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, те, що нині відбувається, – це емоційний момент старої команди.

Крім того, напруга може бути пов’язана з виведенням коштів за кордон різними видами бізнесу.

– Деякі види бізнесу, які займаються спекулятивними операціями на фінансовому ринку, можуть виводити свої кошти. Вони скуповують долар, щоб вивести гроші з країни. Це теж можливо, – коментує голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

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Прогноз курсу долара в Україні до кінця 2020

Найближчим часом ситуація з курсом нормалізується. Звичайно ж, не варто чекати зміцнення гривні. Навпаки, вона буде девальвувати до кінця року, адже в бюджеті 2020 закладено курс 29,5 грн/$.

Але різких змін не буде.

– У бюджеті – 29,5 грн/$. Але такого курсу варто чекати до кінця року. Це буде не завтра і не післязавтра. Тільки до 1 вересня ми будемо мати 28 грн/$ – 28,5 грн/$, – прогнозує Олег Пендзин.

На його думку, скуповувати валюту зараз не варто, адже ситуація налагодиться з появою нового глави Нацбанку.

– Представлять нового главу, і він найближчим часом візьме контроль над ситуацією, – додає він.

Такої ж думки дотримується і Володимир Фесенко. За його словами, якщо хтось штучно розхитує ситуацію, то це для них теж невигідно.

– Нинішня ситуація тимчасова. Невигідно занадто опускати гривню, тому що деякі люди з Нацбанку можуть грати з ОВДП, з євробондами. Там ситуація така, що не можна занадто опускати гривню, – каже Володимир Фесенко.

Однак незначна девальвація гривні вигідна.

– Курс у нас плаває. Деяка девальвація гривні вигідна для бюджету, тому що тоді він отримає більше від експортних надходжень, – підсумовує політолог.

Курс 30 грн/$ – коли чекати девальвації гривні

Гривня може девальвувати протягом двох – двох з половиною місяців. Такий прогноз курсу долара в Україні дав екомічний експерт Олег Пендзин.

За його словами, ослаблення гривні потрібне українській економіці.

Чи відбудеться девальвація, залежатиме від валютно-курсової політики нового глави Нацбанку.

Людмила Грубнік