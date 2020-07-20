С 21 июля в Киеве шесть муниципальных детских санаториев возобновят свою работу.
Через неделю, 27 июля, дети смогут начать лечение и реабилитацию.
— Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Среди санаториев, которые возобновят работу:
- Орленок (гастроэнтерологический и ортопедический профиль);
- Лесная поляна (кардиоревматологический профиль);
- Елочка (эндокринологический профиль).
По словам Кличко, санатории будут заполнены на 50%. Они будут работать с соблюдением карантинных мер.
В некоторых из них провели ремонт, утеплили здания, они полностью готовы к приему пациентов.
Коронавирус в Киеве
В Киеве улучшилась эпидситуация.
За последние сутки в столице обнаружили 77 новых случаев коронавируса.
За время пандемии в городе вирус подтвердили у 6 961 человека.
Источник: Виталий Кличко