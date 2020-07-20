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Факты / Украина

В Киеве возобновят работу шесть детских санаториев (СПИСОК)

С 21 июля в Киеве шесть муниципальных детских санаториев возобновят свою работу.

Через неделю, 27 июля, дети смогут начать лечение и реабилитацию.

— Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди санаториев, которые возобновят работу:

  • Орленок (гастроэнтерологический и ортопедический профиль);
  • Лесная поляна (кардиоревматологический профиль);
  • Елочка (эндокринологический профиль).

По словам Кличко, санатории будут заполнены на 50%. Они будут работать с соблюдением карантинных мер.

В некоторых из них провели ремонт, утеплили здания, они полностью готовы к приему пациентов.

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В Киеве улучшилась эпидситуация.

За последние сутки в столице обнаружили 77 новых случаев коронавируса.

За время пандемии в городе вирус подтвердили у 6 961 человека.

Источник: Виталий Кличко

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