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Факти / Україна

У Києві відновлять роботу шість дитячих санаторіїв (СПИСОК)

З 21 липня в Києві шість муніципальних дитячих санаторіїв відновлять свою роботу.

Через тиждень, 27 липня, діти зможуть розпочати лікування і реабілітацію.

– Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Серед санаторіїв, які відновлять роботу:

  • Орлятко (гастроентерологічний і ортопедичний профіль);
  • Лісова поляна (кардіоревматологічний профіль);
  • Ялинка (ендокринологічний профіль).

За словами Кличка, санаторії будуть заповнені на 50%. Вони працюватимуть з дотриманням карантинних заходів.

У деяких з них провели ремонт, утеплили будівлі, вони повністю готові до прийому пацієнтів.

Коронавірус в Києві

У Києві поліпшилася епідситуація.

За останню добу в столиці виявили 77 нових випадків коронавірусу.

За час пандемії в місті вірус підтвердили у 6 961 людини.

Джерело: Віталій Кличко

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