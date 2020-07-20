З 21 липня в Києві шість муніципальних дитячих санаторіїв відновлять свою роботу.
Через тиждень, 27 липня, діти зможуть розпочати лікування і реабілітацію.
– Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Серед санаторіїв, які відновлять роботу:
- Орлятко (гастроентерологічний і ортопедичний профіль);
- Лісова поляна (кардіоревматологічний профіль);
- Ялинка (ендокринологічний профіль).
За словами Кличка, санаторії будуть заповнені на 50%. Вони працюватимуть з дотриманням карантинних заходів.
У деяких з них провели ремонт, утеплили будівлі, вони повністю готові до прийому пацієнтів.
Коронавірус в Києві
У Києві поліпшилася епідситуація.
За останню добу в столиці виявили 77 нових випадків коронавірусу.
За час пандемії в місті вірус підтвердили у 6 961 людини.
Джерело: Віталій Кличко