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Факты / Украина

Украина ответила на визит Путина в Крым

20 июля Владимир Путин находится в аннексированном Крыму. Очередной незаконный визит президента РФ на оккупированный полуостров осудило Министерство иностранных дел Украины.

В МИД в очередной раз подчеркивают, что Крым — это территория Украины, и его посещение российскими должностными лицами без согласования с украинской властью недопустимо.

В частности, это является “грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права”.

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Дипломатическое ведомство призвало Россию остановить милитаризацию Крыма, поскольку вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.

— В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации, — говорится в заявлении.

А в посольстве США в Украине Путину напомнили о санкциях, которые ввели против России из-за аннексии Крыма.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин впервые признался, что “присоединение” Крыма Россией было аннексией.

Он случайно обмолвился в разговоре с российскими театралами.

Фото: МЗС

Источник: МИД

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