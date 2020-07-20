20 липня Володимир Путін перебуває в анексованому Криму. Черговий незаконний візит президента РФ до окупованого півострова засудило Міністерство закордонних справ України.

У МЗС вкотре наголошують, що Крим – це територія України, і його відвідання російськими посадовими особами без узгодження з українською владою є неприпустимим.

Зокрема, це є “грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаних норм міжнародного права”.

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Дипломатичне відомство закликало Росію зупинити мілітаризацію Криму, оскільки вся відповідальність за негативні для всього регіону наслідки покладається відповідно до норм міжнародного права на Російську Федерацію як державу-окупанта.

– У зв’язку з вказаним незаконним візитом 20 липня 2020 року Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації, – йдеться у заяві.

А в посольстві США в Україні Путіну нагадали про санкції, які ввели проти Росії через анексію Криму.

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін вперше зізнався, що “приєднання” Криму Росією було анексією.

Він випадково обмовився в розмові з російськими театралами.

Фото: МЗС