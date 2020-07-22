Жителей Крыма начали штрафовать на административной границе за попытку въехать на полуостров с украинским паспортом.

ФСБ России требует от крымчан показать наличие именно российского паспорта.

При въезде на оккупированный полуостров через админкордон с Херсонской областью пограничники службы ФСБ требуют паспорт Российской Федерации. При его отсутствии житель Крыма должен уплатить штраф в 2 тыс. рублей.

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Известно, что одну жительницу Ялты уже оштрафовали за отсутствие российского паспорта. Ее около полутора часов допрашивали в российском пункте-пропуска Перекоп, что находится возле украинского КПВВ Чаплинка.

Крымчанке выписали штраф в размере 2 тыс. рублей за нарушение правил пересечения границы РФ.

Также в постановлении отмечается, что украинский паспорт не действителен для пересечения границы России.







Крымчан начали штрафовать за пересечение админграницы с украинским паспортом / 2 фотографии

Работа пунктов пропуска

13 июля оккупанты восстановили движение через КПВВ Оленевка на дорожном коридоре Донецк — Мариуполь.

По состоянию на 12.00 13 июля через пункт Новотроицкое в направлении оккупированных территорий границу пересекли около 100 человек и семь авто, в обратном — 38 человек и восемь транспортных средств.

Движение через пункт пропуска Марьинка до сих пор остается заблокировано боевиками.

Источник: Крымская правозащитная группа

Фото: Крымская правозащитная группа