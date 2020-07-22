Кримчан почали штрафувати за перетин адмінкордону з українським паспортом

Мешканців Криму почали штрафувати на адміністративному кордоні за спробу в’їхати на півострів з українським паспортом.
ФСБ Росії вимагає від кримчан показати наявність саме російського паспорту.
Під час в’їзду на окупований півострів через адмінкордон з Херсонщиною прикордонники служби ФСБ вимагають паспорт Російської Федерації. За його відсутності мешканець Криму повинен сплатити штраф у 2 тис. рублів.
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Відомо, що одну мешканку Ялти вже оштрафували за відсутність російського паспорту. Її близько півтори години допитували у російському пункті-пропуску Перекоп, що знаходиться біля українського КПВВ Чаплинка.
Кримчанці виписали штраф у розмірі 2 тис. рублів за порушення правил перетину кордону РФ.
Також у постанові зазначається, що український паспорт не є дійсним для перетину кордону Росії.
Робота пунктів пропуску
13 липня окупанти відновили рух через КПВВ Оленівка на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь.
Станом на 12.00 13 липня через пункт Новотроїцьке у напрямку окупованих територій кордон перетнули близько 100 осіб і сім авто, у зворотньому – 38 людей та вісім транспортних засобів.
Рух через пункт пропуску Мар’їнка досі залишається заблокований бойовиками.
Джерело: Кримська правозахисна група