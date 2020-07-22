Мешканців Криму почали штрафувати на адміністративному кордоні за спробу в’їхати на півострів з українським паспортом.

ФСБ Росії вимагає від кримчан показати наявність саме російського паспорту.

Під час в’їзду на окупований півострів через адмінкордон з Херсонщиною прикордонники служби ФСБ вимагають паспорт Російської Федерації. За його відсутності мешканець Криму повинен сплатити штраф у 2 тис. рублів.

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Відомо, що одну мешканку Ялти вже оштрафували за відсутність російського паспорту. Її близько півтори години допитували у російському пункті-пропуску Перекоп, що знаходиться біля українського КПВВ Чаплинка.

Кримчанці виписали штраф у розмірі 2 тис. рублів за порушення правил перетину кордону РФ.

Також у постанові зазначається, що український паспорт не є дійсним для перетину кордону Росії.







Кримчан почали штрафувати за перетин адмінкордону з українським паспортом / 2 фотографии

Робота пунктів пропуску

13 липня окупанти відновили рух через КПВВ Оленівка на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь.

Станом на 12.00 13 липня через пункт Новотроїцьке у напрямку окупованих територій кордон перетнули близько 100 осіб і сім авто, у зворотньому – 38 людей та вісім транспортних засобів.

Рух через пункт пропуску Мар’їнка досі залишається заблокований бойовиками.

Джерело: Кримська правозахисна група

Фото: Кримська правозахисна група