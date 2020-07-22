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Факты / Украина / Общество

Оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет — Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков доволен сессией парламента, которая закончилась 21 июля. Оснований для досрочных выборов он не видит.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в интервью Фактам ICTV.

— По состоянию на сегодня, ни у кого нет возражений, что в Раде есть фракция Слуга народа, которая голосует за законы и выполняет свою работу. Им не нужна коалиция, так как программа партии и является коалиционным соглашением.

Поэтому оснований для досрочного сложения полномочий нет, — рассказал он.

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Спикер рассказал, что в Слуге народа есть депутаты, которые имеют разные мнения и поэтому иногда возникают споры между ними.

— Но во фракции есть 226 и больше голосов за важные для государства законы. Поэтому есть с чем работать, — заявил Разумков.

Верховная Рада показала себя конструктивной в эти полгода, добавил он.

О работе сессии Верховной Рады

Ранее Рада не работала в среду и в пятницу — депутаты не посещали заседания в эти дни.

— Сейчас эти дни стали полноценными рабочими, — пояснил Разумков.

Разумков добавил, что с весны 17 депутатов переболели коронавирусом.

Оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет - Разумков

О местных выборах

Дмитрий Разумков заявил, что не готов прогнозировать победу Слуги народа на местных выборах, как это было на парламентских.

— Сравнивать некорректно. Думаю, где-то будет лучший результат, где-то хуже. Я в кампании буду брать меньшее участие, так как руководит партией и кампанией Александр Корниенко. Но я буду по возможности помогать коллегам, — добавил он.

Как украинцы оценивают работу Рады

Почти 30% респондентов опроса группы Рейтинг считают, что что действующая Верховная Рада является более эффективной, чем предыдущая. В то же время четверть опрошенных противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.

Лучше оценивают эффективность избиратели партии Слуга народа. Хуже всего — избиратели Европейской солидарности.

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