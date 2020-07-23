Болгарська авіакомпанія Voyage Air розпочинає авіаперельоти до України. Наразі квитки вже з’явились у продажу. Відкриваються рейси з міста Варни до Києва та Львова.

25 липня вилетить перший рейс Київ-Варни. Авіаперельоти здійснюватимуться один раз на тиждень – щосуботи. З Києва літак вилітатиме о 16.20, а тривалість польоту складе близько півтори години.

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Перший переліт зі Львова до Варни запланований на 27 липня. Ці рейси курсуватимуть також один раз на тиждень, а саме щопонеділка. Зі Львова виліт буде о 14.20.

Відновлення авіасполучення

З 15 червня в Україні відновлено міжнародні регулярні пасажирські авіаперевезення. Першим рейсом, який прийняв аеропорт Бориспіль, став Мінськ-Київ.

Починаючи з 21 липня для українців відкрили свої кордони 39 країн світу. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, не всі країни дозволяють вільний в’їзд. Він порекомендував уважно вивчати інформацію перед в’їздом в країну і дізнаватися всі деталі.

Також з 22 липня Чорногорія закрила свої кордони для громадян України, які захочуть в’їхати на територію країни на автомобілі, проте зможуть до неї потрапити на літаку.

Джерело: Lowcost Avia