Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По информации НБУ, курс евро в Украине – 32,19 грн/€. Вчера он был 31,67 грн/€.

Курс валют в Украине на 23.07:

$1 — 27,77 грн;

€1 — 32,19 грн;

1 польский злотый — 7,27грн;

10 российских рублей — 3,92 грн.

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Курс валют в Украине

В последнее время в Украине наблюдается нестабильная ситуация на валютном рынке. С понедельника, 20 июля, доллар начал дорожать.

Однако эксперты уверены, что это явление временное, поэтому нет необходимости сейчас скупать валюту.

Специалисты объясняют такие изменения тем, что поменялось руководство Нацбанка. Также это связано с тем, что 17 июля НБУ не вышел с интервенциями на рынок.