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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро стрімко ростуть: курс валют на 23 липня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,77 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

За інформацією НБУ, курс євро в Україні – 32,19 грн/€. Вчора він був 31,67 грн/€.

Курс валют в Україні на 23.07:

  • $1 – 27,77 грн;
  • €1 – 32,19 грн;
  • 1 польський злотий – 7,27грн;
  • 10 російських рублів – 3,92 грн.

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Курс валют в Україні

Останнім часом в Україні спостерігається нестабільна ситуація на валютному ринку. З понеділка, 20 липня, долар почав дорожчати.

Однак експерти впевнені, що це явище тимчасове, тому немає необхідності зараз скуповувати валюту.

Фахівці пояснюють такі зміни тим, що змінилося керівництво Нацбанку. Також це пов’язано з тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.

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