Гривна дешевеет: курс валют на черном рынке и в обменниках 23 июля

На межбанковском валютном рынке курс гривны демонстрирует снижение. По состоянию на 12.00 доллар покупают за 27.86 грн, а евро – за 32.27. В продаже доллар стоит 27.88 грн, а евро — 32.29 грн.

На черном рынке по состоянию на 14.45 средний курс покупки доллара был на уровне 27,93 грн/1$, продажи — 28,04 грн/1$. Курс евро в покупке составлял 32,13 грн/1€, в продаже — 32,31 грн/1€.

В обменниках средний курс покупки доллара — 27,24 грн/1$, продажи — 27,51 грн/1$. Курс евро в покупке — 30,77 грн/1€, в продаже — 31,33 грн/1€.

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Курс НБУ на 23 июля

Национальный банк ослабил справочный курс гривны на 23 июля до 27,88 грн/$1.

Таким образом доллар подорожал на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Источник: Минфин, Finance.ua