Гривня дешевшає: курс валют на чорному ринку та в обмінниках 23 липня

На міжбанківському валютному ринку курс гривні демонструє зниження. Станом на 12.00 долар купують за 27.86 грн, а євро – за 32.27. У продажу долар коштує 27.88 грн, а євро – 32.29 грн.

На чорному ринку станом на 14.45 середній курс купівлі долара був на рівні 27,93 грн/1$, продажу – 28,04 грн/1$. Курс євро в купівлі становив 32,13 грн/1€, в продажу – 32,31 грн/1€.

В обмінниках середній курс купівлі долара – 27,24 грн/1$, продажу – 27,51 грн/1$. Курс євро в купівлі – 30,77 грн/1€, в продажу – 31,33 грн/1€.

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Курс НБУ на 23 липня

Національний банк послабив довідковий курс гривні на 23 липня до 27,88 грн/$1.

Отже, долар здорожчав на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Джерело: Минфин, Finance.ua