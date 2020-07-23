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Факти / Україна

Луцького терориста Кривоша арештували на 2 місяці

Луцький районний суд на два місяці до 18 вересня взяв під варту Максима Кривоша, який 21 липня утримував 13 заручників в автобусі. Права внесення застави він не матиме так само як і змоги подати апеляцію.

Сам Кривош казав, що у питанні запобіжного заходу покладається на рішення суду.

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Терорист у Луцьку

21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.

Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.

Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.

Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, терорист здався.

Джерело: Громадське

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