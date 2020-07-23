Оккупационная “власть” Крыма угрожает украинцам, что не позволит им выехать с полуострова, если они вдруг будут пытаться пересечь админграницу по украинскому паспорту.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров опубликовала соответствующий документ, который окупанты выдают при выезде из Крыма и предупреждают, что во второй раз не выпустят.

— Человеку, который выезжает с “территории” России по украинскому паспорту в повторном выезде будет отказано, — йдться в извещении оккупантов.

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А недавно пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом по украинскому паспорту.

При въезде на оккупированный полуостров через админкордон с Херсонской областью пограничники службы ФСБ требуют паспорт Российской Федерации. При его отсутствии житель Крыма должен уплатить штраф в 2 тыс. рублей.

Источник: Emine Dzheppar