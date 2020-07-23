Окупаційна “влада” Криму погрожує українцям, що не дозволить їм виїхати з півострова, якщо вони вдруге намагатимуться перетнути адмінмежу за українським паспортом.

Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова опублікувала відповідний документ, який окупанти видають під час виїзду з Криму та попереджають, що удруге не випустять.

– Особі, що виїжджає із “території” Росії за українським паспортом у повторному виїзді буде відмовлено, – йдться у сповіщенні окупантів.

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А нещодавно прикордонники РФ почали штрафувати кримчан за спробу перетнути адмінкордон з окупованим Кримом за українським паспортом.

Під час в’їзду на окупований півострів через адмінкордон з Херсонщиною прикордонники служби ФСБ вимагають паспорт Російської Федерації. За його відсутності мешканець Криму повинен сплатити штраф у 2 тис. рублів.

Джерело: Emine Dzheppar