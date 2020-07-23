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Факты / Украина

Пожар в Луганской области продолжается: горит сухая трава и древесина

Пожар на территории Трехизбенского лесничества в Луганской области продолжают тушить.

По состоянию на 07.00 на месте наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины.

По словам спасателей тление наблюдается в пределах контролируемого периметра.

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Угрозы для населения нет.

Лесной пожар в Луганской области тушат 252 спасателя и 51 единица техники.

  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
  • Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину
Пожар в Луганской области продолжается: горит сухая трава и древесина / 4 фотографии

Лесной пожар в Луганской области

22 июля недалеко от села Лопаскино Луганской области на территории Трехизбенского лесничества загорелся молодой лес.

Причиной пожара стали обстрелы.

По периметру Лопаскино была создана минерализованная полоса. Всего в селе живут 33 человека.

22 июля к тушению пожара были привлечены 87 спасателей и 20 единиц техники.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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