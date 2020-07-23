Пожар в Луганской области: спасатели тушат траву и древесину

Пожар на территории Трехизбенского лесничества в Луганской области продолжают тушить.
По состоянию на 07.00 на месте наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины.
По словам спасателей тление наблюдается в пределах контролируемого периметра.
Читайте: Огонь падал с неба: пострадавшие от пожара на Луганщине рассказали подробности
Угрозы для населения нет.
Лесной пожар в Луганской области тушат 252 спасателя и 51 единица техники.
Лесной пожар в Луганской области
22 июля недалеко от села Лопаскино Луганской области на территории Трехизбенского лесничества загорелся молодой лес.
Причиной пожара стали обстрелы.
По периметру Лопаскино была создана минерализованная полоса. Всего в селе живут 33 человека.
22 июля к тушению пожара были привлечены 87 спасателей и 20 единиц техники.