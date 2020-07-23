Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину

Пожежу на території Трьохізбенського лісництва в Луганській області продовжують гасити.

Станом на 07.00 на місці спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини.

За словами рятувальників тління спостерігається в межах контрольованого периметра.

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Загрози для населення немає.

Лісову пожежу в Луганській області гасять 252 рятувальники і 51 одиниця техніки.















Пожежа в Луганській області триває: горить суха трава і деревина / 4 фотографии

22 липня неподалік села Лопаскине Луганської області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс.

Причиною пожежі стали обстріли.

По периметру Лопаскіно була створена мінералізована смуга. Всього в селі живуть 33 людини.

22 липня до гасіння пожежі було залучено 87 рятувальників та 20 одиниць техніки.