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Факти / Україна

Пожежа в Луганській області триває: горить суха трава і деревина

Пожежу на території Трьохізбенського лісництва в Луганській області продовжують гасити.

Станом на 07.00 на місці спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини.

За словами рятувальників тління спостерігається в межах контрольованого периметра.

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Загрози для населення немає.

Лісову пожежу в Луганській області гасять 252 рятувальники і 51 одиниця техніки.

  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
  • Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину
Пожежа в Луганській області триває: горить суха трава і деревина / 4 фотографии

Лісова пожежа в Луганській області

22 липня неподалік села Лопаскине Луганської області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс.

Причиною пожежі стали обстріли.

По периметру Лопаскіно була створена мінералізована смуга. Всього в селі живуть 33 людини.

22 липня до гасіння пожежі було залучено 87 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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