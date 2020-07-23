Пожежа в Луганській області: рятувальники гасять траву і деревину

Пожежу на території Трьохізбенського лісництва в Луганській області продовжують гасити.
Станом на 07.00 на місці спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини.
За словами рятувальників тління спостерігається в межах контрольованого периметра.
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Загрози для населення немає.
Лісову пожежу в Луганській області гасять 252 рятувальники і 51 одиниця техніки.
Лісова пожежа в Луганській області
22 липня неподалік села Лопаскине Луганської області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс.
Причиною пожежі стали обстріли.
По периметру Лопаскіно була створена мінералізована смуга. Всього в селі живуть 33 людини.
22 липня до гасіння пожежі було залучено 87 рятувальників та 20 одиниць техніки.