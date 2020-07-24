Катастрофа літака МАУ: чорні скриньки довели факт втручання у лайнер

Розшифрування бортових самописців збитого в Ірані лайнера Міжнародних авіаліній України підтвердило факт незаконного втручання в літак.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Усі чорні скриньки рейсу PS752 були успішно розшифровані, додав Єнін.

Київ планує провести з іранською стороною переговори щодо інформації з чорних скриньок на наступному тижні.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Рано вранці 8 січня Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ було збито в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після вильоту до Києва.

Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців. Найбільше своїх громадян в авіакатастрофі втратили Іран і Канада – 82 і 63 відповідно.

Іранська влада 11 січня визнала помилку своїх військових, які збили лайнер.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

20 липня чорні скриньки літака МАУ доставили для розшифрування до Парижа.

Фото: МЗС України