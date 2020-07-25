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Факты / Украина / Політика

Александр Корниенко возглавит избирательный штаб Слуги народа в Киеве

Руководитель фракции Александр Корниенко возглавит избирательный штаб партии Слуга народа на местных выборах в Киеве.

Александр Корниенко возглавит избирательный штаб Слуги народа в Киеве

Об этом сообщила представитель Слуги народа на местных выборах в Киеве Ирина Верещук.

— Это очень умный человек. Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве. Александр Дубинский — за выборы в Киевской области.

Я очень рассчитываю на Дубинского. Если он не будет мне мешать, это уже очень поможет. Он огромную аудиторию и будет очень полезен партии, фракции и мне, — отметила нардеп.

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Кандидаты от Слуги народа

16 июля во партии Слуга народа устроили внутрипартийный праймериз на кандидата на должность городского головы Киева.

В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Победила депутат И рина Верещук, которая пойдет на выборы под брендом Слуги народа.

Другие кандидаты уже пообещали баллотироваться самовыдвиженцами.

Виборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Источник: Vesti.ua

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