Александр Корниенко возглавит избирательный штаб Слуги народа в Киеве

Руководитель фракции Александр Корниенко возглавит избирательный штаб партии Слуга народа на местных выборах в Киеве.
Об этом сообщила представитель Слуги народа на местных выборах в Киеве Ирина Верещук.
— Это очень умный человек. Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве. Александр Дубинский — за выборы в Киевской области.
Я очень рассчитываю на Дубинского. Если он не будет мне мешать, это уже очень поможет. Он огромную аудиторию и будет очень полезен партии, фракции и мне, — отметила нардеп.
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Кандидаты от Слуги народа
16 июля во партии Слуга народа устроили внутрипартийный праймериз на кандидата на должность городского головы Киева.
В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура и Дмитрий Гурин.
Победила депутат И рина Верещук, которая пойдет на выборы под брендом Слуги народа.
Другие кандидаты уже пообещали баллотироваться самовыдвиженцами.
Виборы должны состояться 25 октября 2020 года.
Источник: Vesti.ua