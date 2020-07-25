Александр Корниенко возглавит избирательный штаб Слуги народа в Киеве

Руководитель фракции Александр Корниенко возглавит избирательный штаб партии Слуга народа на местных выборах в Киеве.

Об этом сообщила представитель Слуги народа на местных выборах в Киеве Ирина Верещук.

— Это очень умный человек. Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве. Александр Дубинский — за выборы в Киевской области.

Я очень рассчитываю на Дубинского. Если он не будет мне мешать, это уже очень поможет. Он огромную аудиторию и будет очень полезен партии, фракции и мне, — отметила нардеп.