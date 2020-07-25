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Факти / Україна / Політика

Олександр Корнієнко очолить виборчий штаб Слуги народу в Києві

Керівник фракції Олександр Корнієнко очолить виборчий штаб партії Слуга народу на місцевих виборах у Києві.

Олександр Корнієнко очолить виборчий штаб Слуги народу в Києві

Про це повідомила представник Слуги народу на місцевих виборах у Києві Ірина Верещук.

– Це дуже розумна людина. Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві. Олександр Дубінський — за вибори в Київській області.

Я дуже розраховую на Дубінського. Якщо він не буде мені заважати, це вже дуже допоможе. Він має величезну аудиторію і буде дуже корисний партії, фракції і мені, — зазначила нардеп.

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Кандидати від Слуги народу

16 липня у партії Слуга народу влаштували внутрішньопартійний праймеріз на кандидата на посаду міського голови Києва.

У праймеріз брали участь п’ятеро нардепів: Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Перемогла депутат Ірина Верещук, яка піде на вибори під брендом Слуги народу.

Інші кандидати уже пообіцяли балотуватись самовисуванцями.

Вибори мають відбутись 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Vesti.ua

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