Олександр Корнієнко очолить виборчий штаб Слуги народу в Києві

Керівник фракції Олександр Корнієнко очолить виборчий штаб партії Слуга народу на місцевих виборах у Києві.

Про це повідомила представник Слуги народу на місцевих виборах у Києві Ірина Верещук.

– Це дуже розумна людина. Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві. Олександр Дубінський — за вибори в Київській області.

Я дуже розраховую на Дубінського. Якщо він не буде мені заважати, це вже дуже допоможе. Він має величезну аудиторію і буде дуже корисний партії, фракції і мені, — зазначила нардеп.