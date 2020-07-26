Мер Києва Віталій Кличко під час прогулянки столицею спіймав двох хлопців, які розмальовували стіну графіті на вулиці Стрілецькій.

З порушниками він провів виховну бесіду і передав поліції.

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– На вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, в одного з “художників” здали нерви і він втік. Другого передав поліції, – повідомив Кличко.

Він додав, що обличчя другого порушника було зафіксовано на відео, тому знайти і його не проблема.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Національну поліцію та Службу безпеки України посилити заходи безпеки у столиці.

За його словами, безпека у місті є найважливішим завданням через події останніх днів.