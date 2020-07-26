Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Насамперед лідери країн обговорили виконання домовленостей, які узгодили під час Нормандського саміту у грудні минулого року.

Увагу акцентували на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту Нормандської четвірки в Берліні.

Окрім цього, Володимир Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі.

– Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00.01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі, – зазначили в ОП.

Так, президенти обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

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Президент України також порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Зеленський особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Смерть сина Сулейманова

Руслан Сулейманов – громадський журналіст, якого заарештувала окупаційна влада. 24 липня зник його син Муса Сулейманов. Пошуком хлопчика займалися правоохоронці, кінологи і волонтери.

26 липня у селі Строганівка під Сімферополем знайшли мертвим трирічного Мусу Сулейманова.