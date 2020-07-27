Депутаты и фармацевты разработали законопроект по урегулированию торговли лекарствами онлайн

С 2011 года в Украине действовал запрет на онлайн-торговлю лекарствами, тогда как в странах ЕС такая торговля медпрепаратами регулируется законом и предусматривает получение аптеками специальной лицензии.

При этом у лицензированной онлайн-аптеки должен быть на главной странице спецлоготип, позволяющий пользователю перейти на сайт государственного надзорного органа. А там уже можно найти полный перечень всех онлайн-аптек в стране, имеющих право продавать лекарства через интернет. Такая система контроля внедрена 10 лет назад директивой Евросоюза.

В Украине с началом пандемии Кабинет министров Украины временно отменил запрет на онлайн-торговлю медпрепаратами. Тогда встал вопрос о создании полноценной законодательной базы с учетом стандартов ЕС, которая будет еще и действенная.

На сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о дистанционной (через интернет) торговле лекарствами и сейчас ведется его усовершенствование народными депутатами Украины с участием отечественных фармацевтов.

— Мы учли такую норму, что непосредственно аптечная сеть/аптека должна соответственно отпускать и доставлять все эти лекарства. Поэтому лицензирование доставки может проводиться одновременно с деятельностью аптеки. Можно дополнительную лицензию, которую аптека получит на доставку лекарств, предусмотреть отдельной нормой закона, — рассказал народный депутат Валерий Зуб.

Он пояснил, что законопроект готовился с учетом Европейских директив, где предусмотрены надлежащие условия хранения лекарственных средств во время их транспортировки. К сожалению, подчеркнул народный депутат, сегодня часть лекарств доставляется без надлежащих температурных условий, что требуются сертификацией лекарств, а это надо исправлять.

Согласился с мнением коллеги и народный депутат Сергей Кузьминых. Он заявил, что интернет-торговля лекарственными средствами — это реальность сегодняшнего дня, ее не следует избегать, а нужно урегулировать на законодательном уровне.

Кузьминых уточнил, что вносимые сейчас в законопроект поправки касаются лицензионных условий по доставке лекарственных средств, которых пока не существует.

— В законопроекте есть штрафы от 50 тыс. до полумиллиона и до получения лицензии. С момента принятия во втором чтении законопроекта будет срок в полгода до запуска его в действие, — отметил Кузьминых.

По словам народного депутата Юрия Заславского, сегодня в Украине продается очень большой объем лекарственных средств в режиме онлайн, также много БАДов покупается через интернет, особенно молодежью.

— Это происходит много лет и этот процесс с каждым годом набирает все больших объемов, и мы от этого никуда не денемся. Как говорил мой коллега Сергей Кузьминых, причиной стал карантин, из-за которого начали доставлять лекарства на дом через Новую почту и другие курьерские службы. Мы понимаем, что в будущем эти процессы мы не остановим, — подчеркнул он.

До Верховной Рады Заславский с 18 лет работал в фармацевтической отрасли, поэтому разбирается в этой сфере. Он считает, что нужно запустить разработанный механизм, но при этом обязательно выдержать нормы качества и температурные режимы доставки лекарств до конечного потребителя, поскольку очень важно, чтобы препарат сохранил свои свойства, а не причинил вред здоровью человека.

Читайте: Дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными — Надутый

Если правильно прописать нормы в законе, то украинцы не только получат легальную возможность покупать качественные медпрепараты через интернет, но и будут защищены как потребители. Юрий Заславский также обратил внимание на проблему доставки лекарств оптовиками в аптеки летом.

Сейчас в 9 утра может быть 27 градусов тепла на улице, а лекарства едут в аптеки, и в каких условиях они транспортируются, это тоже вопрос. Поэтому в законопроекте необходимо четко прописать нормы и методы доставки лекарств от производителя в аптеки, а затем к конечному потребителю, подчеркнул народный депутат и пообещал поддержать законопроект.

— Лично я поддерживаю законопроект. Внесем необходимые правки и, минимизируя риски, введем четкий механизм регулирования торговли медицинскими препаратами через интернет, — резюмировал Заславский.

К слову, в Украине стала доступна платформа Rx index – Справочник эквивалентности лекарственных средств 2020 – уникальный ресурс о зарегистрированных лекарственных средствах.

Источник: lenta.ua