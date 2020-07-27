Депутати та фармацевти розробили законопроект з врегулювання торгівлі ліками онлайн

З 2011 року в Україні діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, тоді як в країнах ЄС така торгівля медпрепаратами регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.

Водночас у ліцензованої онлайн-аптеки повинен бути на головній сторінці спецлоготип, що дозволяє користувачеві перейти на сайт державного наглядового органу. А там вже можна знайти повний перелік всіх онлайн-аптек у країні, які мають право продавати ліки через інтернет. Така система контролю впроваджена 10 років тому директивою Євросоюзу.

В Україні з початком пандемії Кабінет міністрів України тимчасово скасував заборону на онлайн-торгівлю медпрепаратами. Тоді постало питання про створення повноцінної законодавчої бази з урахуванням стандартів ЄС, яка буде ще й дієва.

На сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про дистанційну (через інтернет) торгівлю ліками і зараз народні депутати України разом з вітчизняними фармацевтами удосконалюють його.

– Ми врахували таку норму, що безпосередньо аптечна мережа/аптека повинна відповідно відпускати і доставляти всі ці ліки. Тому ліцензування доставки може проводитися одночасно з діяльністю аптеки. Можна додаткову ліцензію, яку аптека отримає на доставку ліків, передбачити окремою нормою закону, – розповів народний депутат Валерій Зуб.

Він пояснив, що законопроект готувався з урахуванням Європейських директив, де прописані належні умови зберігання лікарських засобів під час їх транспортування. На жаль, підкреслив народний депутат, сьогодні частина ліків доставляється без належних температурних умов, що передбачені сертифікацією ліків, а це треба виправляти.

Погодився з думкою колеги і народний депутат Сергій Кузьміних. Він заявив, що інтернет-торгівля лікарськими засобами – це реальність сьогодення, її не варто уникати, а потрібно врегулювати на законодавчому рівні.

Кузьміних уточнив, що поправки, які вносяться зараз в законопроект, стосуються ліцензійних умов з доставки лікарських засобів, яких поки не існує.

– У законопроекті є штрафи від 50 тис. до півмільйона і до отримання ліцензії. З моменту ухвалення у другому читанні законопроекту буде термін на півроку до запуску його в дію, – зазначив Кузьміних.

За словами народного депутата Юрія Заславського, сьогодні в Україні продається дуже великий обсяг лікарських засобів у режимі онлайн, також багато БАДів купується через інтернет, особливо молоддю.

– Це відбувається багато років і цей процес з кожним роком набирає все більших обсягів, і ми від цього нікуди не дінемося. Як казав мій колега Сергій Кузьміних, причиною став карантин, через який почали доставляти ліки додому через Нову пошту та інші кур’єрські служби. Ми розуміємо, що в майбутньому ці процеси ми не зупинимо, – підкреслив він.

До Верховної Ради Заславський з 18 років працював у фармацевтичній галузі, тому розуміється в цій сфері. Він вважає, що потрібно запустити розроблений механізм, але водночас обов’язково витримати норми якості та температурні режими доставки ліків до кінцевого споживача, оскільки дуже важливо, щоб препарат зберіг свої властивості, а не заподіяв шкоди здоров’ю людини.

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Якщо правильно прописати норми в законі, то українці не тільки отримають легальну можливість купувати якісні медпрепарати через інтернет, але і будуть захищені як споживачі. Юрій Заславський також звернув увагу на проблему доставки ліків оптовиками в аптеки влітку.

Зараз о 9 ранку може бути 27 градусів тепла на вулиці, а ліки їдуть в аптеки, і в яких умовах вони транспортуються, це теж питання. Тому в законопроекті необхідно чітко прописати норми та методи доставки ліків від виробника до аптек, а потім до кінцевого споживача, підкреслив народний депутат і пообіцяв підтримати законопроект.

– Особисто я підтримую законопроект. Внесемо необхідні правки і, мінімізуючи ризики, введемо чіткий механізм регулювання торгівлі медичними препаратами через інтернет, – резюмував Заславський.

До речі, в Україні стала доступною платформа Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів 2020 – унікальний ресурс про зареєстровані лікарські засоби.

Джерело: lenta.ua