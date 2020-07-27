На этой неделе национальная валюта показала самое большое падение с начала года, и это в июле. Когда обычно затишье на валютном рынке. Состояние гривны ухудшилось сразу после прихода в Нацбанк нового руководителя.

Рынок мгновенно среагировал на назначение нового председателя Нацбанка Кирилла Шевченко — удешевлением гривны. В день голосования за него в парламенте доллар стоил уже 27 грн. Плюс пятнадцать копеек к предыдущей отметке. А уже на этой неделе за зеленый давали 28 грн.

Новый глава НБУ хотя и заверил, что кардинально политику менять не будет, но похоже, без сюрпризов все же не обойдется. По словам Шевченко, в прошлом году гривна слишком укрепилась.

Нынешний скачок доллара в Нацбанке объясняют психологическим фактором. Впрочем, эксперты подмечают — гривну вниз потянуло не только это. Но и то, что Нацбанк впервые за два года не вышел на торги на межбанке. Ни с продажей, ни с покупкой валюты. Правда, в НБУ это опровергают.

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Добавила веса доллару и эмиссия гривны. То есть то, что Нацбанк включил печатный станок. Это практиковало и предыдущее руководство. И нынешнее, похоже, также продолжит.

От этого, в первую очередь, выиграют экспортеры, которые получат валютную выручку. В результате, увеличатся поступления в государственный бюджет. В комитете Верховной Рады уже заговорили о будущем проседание гривны на 10%.

Чего же ждать нам осенью?

Из позитива: в страну пойдет валюта от продажи традиционного украинского экспорта — зерна. Но есть нюанс, этим летом ситуация менее благоприятна, чем обычно. А еще, денег на рынок подкинут местные выборы.

Но как такой курс повлияет на наши с вами карманы? Фактически это означает рост цен в магазинах. В августе и сентябре их еще будет сдерживать новый урожай. Предложение будет больше спрос. А вот дальше — может случиться что угодно.

Впрочем, товары должны дорожать постепенно и не слишком сильно, это при нормальных условиях. Но когда валютный рынок лихорадит, могут сработать другие правила.

Это рыночное правило мы уже почувствовали на этой неделе. Литр 95-го стоит уже в среднем 24,5 грн, дизель — 23 грн. Такие цены мы увидели на АЗС в Киеве. Топливо в среднем подорожало на 50 копеек.

Арифметика простая, идет к горе доллар — за ним сразу и цены на топливо. И нынешние 50 копеек — еще не финал.

За новостями из Нацбанка следят не только украинцы, но и за рубежом. Например, МВФ, его осенний транш сейчас под вопросом. А еще Всемирный банк. Хотя и выделил 350 млн долларов, но еще не перечислил. А эти кредитные деньги в украинской экономике играют далеко не последнюю роль.

23 июля на межбанке курс гривны демонстрировал снижение. Доллар покупали за 27, 86 грн, а евро – за 32,27.