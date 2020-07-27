Цього тижня національна валюта показала чи не найбільше падіння з початку року, і це у липні. Коли зазвичай затишшя на валютному ринку. Гривні погіршало одразу після приходу до Нацбанку нового очільника .

Ринок миттєво зреагував на призначення нового голови Нацбанку Кирила Шевченка – здешевленням гривні. В день голосування за нього в парламенті долар коштував вже 27 грн. Плюс п’ятнадцять копійок до попередньої позначки. А вже цього тижня за зелений давали 28 грн.

Новий очільник НБУ хоч і запевнив, що кардинально політику змінювати не буде, але схоже, без сюрпризів все ж таки не обійдеться. За словами Шевченка, минулого року гривня занадто зміцнилась.

Нинішній стрибок долара в Нацбанку пояснюють психологічним фактором. Утім, експерти підмічають – гривню донизу потягнуло не тільки це. А й те, що Нацбанк вперше за два роки не вийшов на торги на міжбанку. Ані з продажем, ані з купівлею валюти. Правда, в НБУ це спростовують.

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Додала ваги долару й емісія гривні. Тобто те, що Нацбанк включив друкарський верстат. Це практикувало і попереднє керівництво. І нинішнє, схоже, також продовжить.

Від цього, в першу чергу, виграють експортери, які отримають валютну виручку. В результаті, збільшаться надходження до державного бюджету. В фінансовому комітеті Верховної Ради вже заговорили про майбутнє просідання гривні на 10%.

Чого ж чекати нам восени?

З позитиву: в країну піде валюта від продажу традиційного українського експорту – зерна. Але є нюанс, цього літа ситуація менш сприятлива, ніж зазвичай. А ще, грошей на ринок підкинуть місцеві вибори.

Але як такий курс вплине на наші з вами кишені? Фактично це означає зростання цін в магазинах. В серпні та вересні їх ще стримуватиме новий урожай. Пропозиція буде більшою за попит. А от далі – може трапитися що завгодно.

Утім, товари мають дорожчати поступово і не надто сильно, це за нормальних умов. Та коли валютний ринок лихоманить, можуть спрацювати інші правила.

Це ринкове правило ми вже відчули цього тижня. Літр 95-го коштує вже в середньому 24,5 грн, дизель – 23 грн. Такі ціни ми побачили на АЗС в Києві. Пальне в середньому подорожчало на 50 копійок.

Арифметика проста, йде до гори долар – за ним одразу і ціни на пальне. І нинішні 50 копійок – ще не фінал.

За новинами з Нацбанку слідкують не тільки українці, а й за кордоном. Наприклад, МВФ, його осінній транш нині під питанням. А ще Світовий банк. Хоча й виділив 350 млн доларів, але ще не перерахував. А ці кредитні гроші в українській економіці грають далеко не останню роль.

23 липня на міжбанку курс гривні демонстрував зниження. Долар купували за 27,86 грн, а євро – за 32,27.